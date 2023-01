Tagliarono le orecchie ai cani per farli vincere a una mostra | il Tribunale li condanna a una maxi multa

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma –ti daldi Roma, su denuncia delle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), cinque proprietari di, tra cui un allevatore, per aver fatto tagliareai molossoidi che partecipavano a un’esposizionena. In quattro dovranno pagare ciascuno unadi 10 mila euro, mentre un uno di loro è statoto a sei mesi di reclusione. L’allevatore è statoto inoltre a tre mesi di sospensione dell’attività. Il giudice ha anche disposto la confisca degli animali. La denuncia è partita a seguito di controlli svolti durante una manifestazionena che si svolse nel 2016 nella Capitale, in via di Casal Boccone. Nell’ambito dell’operazione Dirty Beauty (Bellezza ...