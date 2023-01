Tagliarono le orecchie a cani | tutti condannati

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 gennaio 2023) dal tribunale di Roma su denuncia dell’Oipa – In cinque a processo per le mutilazioni estetiche, condanne per 40 mila euro e sei mesi di reclusione. Condannato anche un allevatore, interdetto dall’attività –dal Tribunale di Roma, su denuncia delle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), cinque proprietari di, tra cui un allevatore, per aver fatto tagliareai molossoidi che partecipavano a un’esposizionena. In quattro dovranno pagare ciascuno una multa di 10 mila euro, mentre un uno di loro è stato condannato a sei mesi di reclusione. L’allevatore è stato condannato inoltre a tre mesi di sospensione dell’attività. Il giudice ha anche disposto la confisca degli animali. La denuncia è partita a seguito di controlli svolti durante una manifestazione ...