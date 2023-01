Svolta Zaniolo | dice sì al Milan | ma la Roma rilancia

TUTTO mercato WEB

Ma Tiago Pinto per adesso è irremovibile: non cedesenza obbligo di riscatto, nemmeno subordinato al piazzamento in zona Champions come propone il Milan, che stasera gioca all'Olimpico contro ...Lo staff rossonero ha contattato direttamente l'entourage diricevendo disponibilità in ... è vero anche che pare vicina la, a spingere proprio il gradimento del ... TMW RADIO - M.Orlando: "Dybala, suicidio Juve. Zaniolo, al Milan possibile svolta" Si muove Massara, che aveva portato Nicolò a Trigoria. I rossoneri chiedono l’obbligo di riscatto vincolato alla Champions: Pinto dice no. I Friedkin hanno bisogno urgente di plusvalenze e non cedono ...Zaniolo sì al Milan" scrive il Corriere dello Sport quest'oggi in apertura. Spazio al mercato e in particolare al futuro del giocatore della Roma, pronto a cambiare ...