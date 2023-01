Svelato il testamento della Lollobrigida | metà eredità al tuttofare indagato

'Interrogato' il medico di Gina Lollobrigida Fanpage aveva ancheune l'entità del patrimonio della diva 'pari a circa 10 milioni di euro' e le mosse adesso sono tutte 'in mano' al ...Se ci dovesse essere qualcosa per me neldarò tutto in beneficenza'. 'Pronto a donarle un rene' E sulle ultime ore dell'attrice, ha: 'Mentre era ricoverata ho chiesto al figlio ...

Svelato il testamento della Lollobrigida: metà eredità al tuttofare ... ilGiornale.it

Gina Lollobrigida, aperto il testamento: metà patrimonio al figlio e l’altra metà a Piazzolla Tag43

Papa Ratzinger testamento: "Rimanete saldi alla fede" • TAG24 Tag24

Gina Lollobrigida, l’eredità andrà all’ex compagno Andrea Piazzolla Ora parla lui Internet Tuttogratis

Il testamento spirituale di Ratzinger: "Le ideologie Svanite. La fede non è irrazionale" QUOTIDIANO NAZIONALE

Secondo le ultime volontà dell'attrice, il suo patrimonio sarà diviso a metà tra il figlio Milko Skofic e il factotum Andrea Piazzola. Niente (come era prevedibile) all'ex marito Javier Rigau ...E' stato aperto il testamento di Gina Lollobrigida, scomparsa all'età di 95 anni dopo una complicazione renale. La diva, amata in ...