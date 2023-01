Su Pnrr e banda larga c’è l’incognita manodopera L’alert di Butti

(Di martedì 24 gennaio 2023) Più della burocrazia lumaca, più dell’incertezza normativa, più di bandi spesso molto simili a un enigma, se c’è un nemico del, è la carenza di. Braccia, teste, mani che non si trovano, il che crea non poche incognite per la messa a terra degli investimenti legati al Recovery Plan. Uno dei bastioni del Piano di resilienza è laultra, che nella logica dell’esecutivo Meloni risponde al nome di società unica (e nazionale) della rete. Rigorosamente a trazione pubblica. Le chiavi di questa operazione industriale che mira a fondere gli asset di Tim con quelli di Open Fiber, la società della fibra controllata da Cassa depositi e prestiti, le hanno essenzialmente due persone nel governo: Adolfo Urso, ministro per il Made in Italy e le Imprese e Alessio, senatore di Fratelli ...

... la carenza di manodopera complessiva per lo sviluppo dellaultra larga in Italia e' ... Noi dunque ipotizziamo che la carenza di manodopera associabile ai soli Piani Bul delsia circa del 10% ...In Italia, le risorse deldestinate a progetti destinati all'innovazione e alla trasformazione ... mentre oltre il 45% degli investimenti nella connettività aultralarga si svilupperanno ...

Il sottosegretario all'Innovazione Alessio Butti in audizione in Commissione IX alla Camera: ' Carenza di manodopera c'è da due o tre anni'.