Stupro di Milano | Lucarelli e Apolloni | «Lei era consenziente Fu una serata molto goliardica»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 24 gennaio 2023) «La ragazza è sempre stata»: è questa la linea difensiva adottata da Mattiae Federico, indagati per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa americana di 22 anni. I due calciatori si trovano ai domiciliari, mentre altri tre giovani coinvolti nell’inchiesta sono solo indagati, poiché erano presenti, ma non avrebbero partecipato allo, accompagnato anche dal padre, l’ex calciatore Cristiano, oggi è stato interrogato dal gip Sara Cipolla per circa 90 minuti, così come. A riferire l’esito dell’interrogatorio è stato l’avvocato, Leonardo Cammarata. «La ragazza è sempre stata d’accordo», ha detto il legale, aggiungendo che i due arrestati «hanno spiegato il clima della, un clima ...