Striscia la Notizia | i giochi di prestigio di Soumahoro | chi gestiva i conti della Lega Braccianti?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) Pinuccio torna a occuparsi dell’ex sindacalista Aboubakare del suo corposo dossier difensivo in cui l’onorevole ha provato a rispondere ai tanti dubbi sollevati dal tg satirico riguardo al suo operato con lalae iUfficio StampalaIn uno dei punti, il neo deputato sostiene di aver usato il suo conto personale per le raccolte fondi perché, causa lockdown, aveva difficoltà ad aprirne uno per la neonata. L’inviato del tg satirico scopre però ...