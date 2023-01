(Di martedì 24 gennaio 2023) ROMA - "Secondo me con il modulo di Mourinhoagiscono un po' nella stessa zona" . E' l'opinione, espressa ai microfoni di Dazn, di Andrea: per l'ex tecnico di Inter e ...

E ad avviso di, la conseguenza è che Mourinho si trova con un rebus complicato ogni volta che deve inserire entrambi (magari con Pellegrini e Abraham ) in formazione : "Sono dei mancini,...Era 'un ragazzo di trenta anni - sottolinea la Garante dei detenuti di Roma Gabriella-... Purtroppo -Di Giacomo - mentre si leggono impegni politici e dichiarazioni di nuovi ...

Stramaccioni dice la sua sul caso Zaniolo: “Si pesta i piedi con Dybala” Corriere dello Sport

Nainggolan: “-15 alla Juve Lo sapevo che c’era qualcosa…” Corriere dello Sport

Stramaccioni: "Il rosso ha complicato tutto, ma mi aspettavo la reazione dell'Inter prima degli ultimi... Fcinternews.it

CorSport: "Benevento, Vigorito: 'Chi critica ha ragione, ma la ... Tutto B

Appalti sospetti nel carcere di Rebibbia, la Procura acquisisce i documenti Affaritaliani.it

Per il tecnico ex Inter: "Agiscono nella stessa zona di campo. Il tentativo col Milan di farli coesistere con Pellegrini e Abraham è stato un fallimento" ...Il difensore della Juve Next Gen Diego Stramaccioni è finito nel mirino di Perugia e Pordenone. Secondo quanto rivela Tuttomercatoweb sono ore di attesa. Sarà lotta salvezza in Serie B ...