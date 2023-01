“Storie Italiane” | Eleonora Daniele lacrime in diretta | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di martedì 24 gennaio 2023) News tv. .straordinarie edi ogni giorno si alternano ed intrecciano in studio per raccontare l’Italia. I protagonisti raccontano le proprie vicende in prima persona, coadiuvati da giornalisti, esperti e inviati che commentano i fatti. Tutto questo è alla base del programma mattutino di Rai 1 condotto da, la quale nel corso dell’ultima puntata andata in onda si è lasciata andare allementre raccontava una delicata storia di violenza domestica. Vediamo nel dettaglio come sono andati i fatti.Leggi anche –> “”, com’è morta Gina Lollobrigida: le parole dell’inviato Durante la puntata di oggi 24 Gennaio 2023 disi è discusso del tema della violenza ...