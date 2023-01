Storia di una ladra di libri | una storia vera ha ispirato il film?

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ildi unadinon èa una, ma trae spunto da un episodio realmente accaduto. Più precisamente, ilè tratto dal romanzo del 2005 di Markus Zusak La bambina che salvava ie il libro contiene anche aneddoti tramandati allo scrittore dai suoi genitori. Lo scrittore Markus Zusak infatti ha basato il suo romanzo su alcuni fatti raccontati dai suoi genitori, originari della Germania. Tra gli episodi reali c’è quello della madre dello scrittore che a sei anni assistette alla scena di un gruppo di ebrei che venivano caricati su una camionetta per essere portati via dalle proprie case. Questi ricordi sono stati inseriti nel racconto, insieme ad altri ...

