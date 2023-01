Storia di una ladra di libri | La verità negata o Le Iene? La tv del 24 gennaio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Per la prima serata in tv, martedì 24su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Black Out – Vite sospese”. Claudia scopre che l’incidente medico di cui è stata vittima è stato provocato. Giorgio, un parente del proprietario dell’albergo che vive in una baita isolata, trasporta un ferito sopravvissuto alla caduta dell’elicottero che il giorno prima ha sorvolato la valle. Nel portarlo di corsa in albergo per affidarlo alle cure di Claudia, tutti apprendono che l’elicottero che doveva salvarli è precipitato. Anita e Lorenzo, in cerca di un momento di romanticismo, azionano la vasca idromassaggio nella Spa dell’hotel. Così facendo, provocano un corto circuito che mette seriamente a rischio la vita di Elena… Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Boomerissima”, condotto da Alessia Marcuzzi. I personaggi, la musica, i programmi TV, ma anche gli oggetti, le ...

