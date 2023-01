Storia del Paddle | dieci cose da sapere sullo sport più trendy del momento

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 24 gennaio 2023) Life&People.it Origini, durata di una partita, calorie bruciate, recupero cosaper praticare iltennis: la. In Spagna è lopiù praticato dopo il calcio. Ha conosciuto un’evoluzione velocissima tanto da far spuntare campi da gioco praticamente ovunque e un’enorme viralità sui social generata da un gran numero di personaggi famosi. È il padel, disciplina particolarmente in voga e che negli ultimi tempi ha fatto registrare una crescita esponenziale di appassionati e praticanti. Unoche è nato per errore di un messicano negli anni 70: voleva un campo da padel tennis in casa (identico ma senza pareti) pur non avendo spazio. Ladel Padel attraversa diversi paesi, anche se Messico, Spagna e Argentina sono quelli che hanno segnato la strada. ...