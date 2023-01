(Di martedì 24 gennaio 2023)vicino all’esonero con l’, ultimo in classifica in Premier League. Al suo posto potrebbe arrivareUltimo in classifica a pari merito con il Southampton, a soli 2 punti dalla salvezza. Ma non è bastato questo approdo ancora possibile per salvare Frankdall’esonero: l’ha scelto un cambio di rotta perché la caduta sembra inesorabile. Inon mentono mai: i Toffees non vincono da 8 partite, nelle quali sono andati incontro a ben 6 sconfitte. Nelle ultime 3 giornate non hanno guadagnato punti e nei 3 stop hanno un parziale di 2 gol fatti e 10 subiti. Il 4 febbraio ripartiranno in Premier con l’ostacolo più impegnativo, la capolista Arsenal. In panchina, a cercare una rapida sterzata, si vocifera che potrebbe arrivare Marcelo ...

STATS – Everton, via Lampard: i numeri lo condannano. Tocca a Bielsa Calcio News 24

STATS – Nicola torna alla Salernitana, ma non è il primo caso granata: c’è un precedente nel 1999 Calcio News 24

Everton, Lampard: «Nel primo tempo abbiamo limitato il Tottenham» Calcio News 24

Atalanta, i motivi delle grandi prestazioni di Ademola Lookman L'Ultimo Uomo

Le formazioni ufficiali di Everton Liverpool: le scelte di Klopp e Lampard Calcio News 24

Ma non è bastato questo approdo ancora possibile per salvare Frank Lampard dall’esonero: l’Everton ha scelto un cambio di rotta perché la caduta sembra inesorabile. I numeri non mentono mai: i Toffees ...The Mailbox fears we'll be seeing plenty more of Frank Lampard after he was sacked by Everton. Also: Liverpool's new priority; Arsenal's NBA influence; and Spurs' ...