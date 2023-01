Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanche', a Sorrento (Napoli) intervenendo aglidel Turismo. 'Le previsioni per il 2023 sono positive - ha proseguito - sara' l'anno ...A Sorrento per partecipare aglidel Turismo in Penisola Sorrentina , la ministra del Turismo Daniela Santanchè si è rammaricata per l'assenza del governatore campano Vincenzo De Luca (al suo posto è presente il vice ...

Stati Generali del Turismo a Sorrento TGCOM

Stati Generali del Turismo a Sorrento, da Santanchè un appello a De Luca Corriere della Sera

Si aprono oggi con il ministro Santanchè gli Stati Generali del Turismo ilmattino.it

Stati Generali del Turismo 2023, l'Italia al centro del mondo ilGiornale.it

Video di Sorrento, l'intervento del sindaco Massimo Coppola aglil Stati Generali del Turismo - Positanonews Positanonews

Il ministro rilancia il Sud agli Stati generali del Turismo: un piano industriali e più formazione e infrastrutture ...Sono iniziati a Sorrento alla presenza tra gli altri del ministro del Turismo Daniela Santanché, i lavori della seconda edizione degli Stati Generali del Turismo 2023. Una ventata di ottimismo per gli ...