State lontani | figli di p**** Ong | guerra in mare | interviene la motovedetta

(Di martedì 24 gennaio 2023) Altissima tensione nel Mediterraneo. Il team di Medici Senza Frontiere, a bordo della Geo Barents, ha assistito oggi all'intercettazione da parte della Guardia Costiera Libica di un'imbarcazione in difficoltà in acque internazionali. "Mentre ci avvicinavamo per aiutare le persone e portarle in salvo, hanno minacciato di sparare", spiega MSF che su twitter pubblica un video in cui si può ascoltare anche il botta e risposta via radio tra Geo Barents e Guardia Costiera libica: "Ehi, qualcuno è saltato in acqua" si sente da una voce nelle nave della ong, e un altro membro dello staff risponde: "ok, chiamali e digli che c'è una persona in". A quel punto lo staff di GeoBarents contatta lalibica che risponde bruscamente "di pu***na.alla larga ...