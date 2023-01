Star Wars | Daisy Ridley commenta la scelta di far diventare Rey nipote di Palpatine | Non è dipeso da me

(Di martedì 24 gennaio 2023)hato ladi farRey, protagonista della nuova trilogia didiabbastanza discussa dai fan dello storico franchise. Uno dei momenti più controversi e discussi di Episodio IX: L'ascesa di Skywalker nonché dell'intera nuova trilogia ditargata Disney è stata senza dubbio la rivelazione del legame di parentela tra Rey () e l'imperatore(Ian McDiarmid). Nel film si scopre infatti di come la protagonista fosse in realtà sua. Un colpo di scena decisamente diverso rispetto alle scene iniziali. A ...

