“Sta franando il terreno sotto il viadotto” | l’allarme in Irpinia nel video girato da un cittadino | indagine dell’Anas

(Di martedì 24 gennaio 2023) “Siamo molto preoccupati. Guardate, ilstae sopra il traffico prosegue“. Ci troviamo in, a Caposele, in provincia di Avellino, dove a causa delle forti piogge dei giorni scorsi un fondovalle, sopra il quale passa proprio ildella Fondo Valle Sele, è interessato da una frana. Unha denunciato, con un, quanto sta accadendo e l’Anas verificherà la stabilità del ponte.Facebook/Donato Gervasio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

