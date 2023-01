(Di martedì 24 gennaio 2023) La società sportiva calcio Napoli chiarisce ufficialmente la posizione dell’indagine della Procura partenopea sul caso. “L’ufficio stampa del Napoli ci ha chiarito ufficialmente che la posizione diè la seguente: la procura di Napoli hato l’indagine per altri sei, ma non c’è alcunadiinal momento” lo fanno sapere dalla redazione di Radio Sportiva, che hanno ricevuto ufficialmente una nota dalladi Aurelio De Laurentiis. Oramai da giorni si parla del caso. Caso che è solo sulla carta, visto che il Napoli è stato già assolto dalla giustizia sportiva. Per riaprire il caso servirebbero nuove prove evidenti, come accaduto nel caso della Juve. Basti pensare che la procura di ...

Dopo il successo contro la Salernitana all'Arechi, il Napoli riprenderà martedì gli allenamenti all'Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...La SSC Napolidi aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo ...le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli Seduta mattutina per il Napoli all'...

SSCN comunica: “Proroga di 6 mesi per Osimhen, nessuna ipotesi di falso in bilancio” napolipiu.com

SSCN - Il Napoli ufficializza l'acquisizione di Bereszynski dalla ... Napoli Magazine

La SSC Napoli smentisce: nessun’amichevole al Maradona MondoNapoli

Ssc Napoli – Altro indizio per l’arrivo a Napoli di Gollini, portiere escluso dalla lista convocati della Fiorentina MondoNapoli

Ssc Napoli, il report di allenamento del 12 gennaio MondoNapoli

Napoli, Spalletti concede due giorni di riposo ai suoi dopo il record di punti Dopo il successo contro la Salernitana all’Arechi, il Napoli riprenderà martedì gli allenamenti all’SSCN Konami Training ...Seduta di allenamento pomeridiana per il Napoli di Luciano Spalletti che sarà impegnato domani alle ore 18:00 nella sfida di campionato contro la Salernitana di Nicola. Gli azzurri si sono allenati al ...