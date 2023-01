Spotify annuncia il licenziamento di 600 dipendenti | il Ceo | «Decisione difficile | ma necessaria»

Leggi su open.online

(Di martedì 24 gennaio 2023) La nota piattaforma dello streaming musicale,, taglierà circa 600 posti di lavoro. «Per allineare maggiormente i nostri costi, abbiamo preso lamadi ridurre il nostro numero di», ha fatto sapere il Ceo dell’azienda svedese, Daniel Ek, in una nota., che fino ad oggi contava 9800 impiegati, non può più, secondo Ek, sostenere i costi finanziari e organizzativi che una struttura tanto ampia comporta: «Come ben sapete, – continua il Ceo – negli ultimi mesi abbiamo fatto uno sforzo notevole per contenere i costi, ma semplicemente non è bastato. Quindi, anche se è chiaro che questo percorso è quello giusto per, non lo rende affatto più facile, soprattutto se pensiamo ai numerosi contributi che questi colleghi ...