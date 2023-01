Spezia | Macia | felici Kiwior a Arsenal | pronti sostituirlo

"Abbiamo un tesoretto da poter spendere saggiamente e chiaramente non lo faremo tutto subito - spiega- . Lonon inizierà a strapagare i calciatori, la nostra filosofia non cambia. Non ...Locede il difensore polacco Jakub Kiwior all'Arsenal per una cifra base di 25 milioni di euro ...è stata finalizzata in queste ore dal direttore tecnico della squadra ligure Eduardo, che ...

LA SPEZIA - Ecco le parole di Salvatore Esposito, secondo acquisto dello Spezia Calcio nella sessione invernale del calciomercato, nonché secondo giocatore arrivato nel Golfo dei Poeti durante l'era Macia. (ANSA) - LA SPEZIA, 24 GEN - "Non dobbiamo avere paura di vendere anche giocatori importanti, ma essere pronti a sostituirli". Lo ha detto Eduardo Macia, direttore generale del settore tecnico dello Spezia.