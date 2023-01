Spari ai Quartieri Spagnoli | giovane in ospedale | “Non ho fatto niente”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 19 anni è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco in circostanze ancora poco chiare. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 23 gennaio. La polizia è intervenuta presso il pronto soccorso dell’dei Pellegrini dove il ragazzo era arrivato intorno alle 20 con mezzi propri. Agli agenti ha raccontato di essere stato ferito da uno sconosciuto nei, tra via Sansepolcro e vico Lungo San Matteo. Ha spiegato di essere stato avvicinato da un uomo travisato che, senza un apparente motivo, ha esploso un colpo d’arma da fuoco che lo ha raggiunto alle gambe. Medicato dai sanitari del pronto soccorso, ilè stato giudicato guaribile in pochi giorni. Sul luogo indicato agli agenti non sono state trovate né tracce ematiche né ...

NAPOLI. È la seconda volta in un anno e mezzo che viene ferito a colpi di pistola. Anche in questo caso Carmine Grammatica, 19enne deiSpagnoli conosciuto dalle forze dell'ordine anche per le amicizie a rischio, ha dovuto far ricorso ai medici del pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini. Era da solo in vico lungo San ......siamo pronti a scendere in piazza' L'episodio accaduto nel week end non ha creato una strage che si sarebbe potuta giustificare nel fuggi fuggi generale, ma la presidente spiega che 'tra i...

