Spargi questo ingrediente sul tuo materasso e igienizzi all’istante! Lo faceva la mia nonna!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 24 gennaio 2023) Durante i periodi come questi, caratterizzati da un caldo impressionante, può capitare di sudare particolarmente anche mentre si dorme. Bene, il fatto è che il letto rimarrà anch’esso sporco: proprio permotivo, è necessario rinfrescare ed igienizzare ilVi sarà capitato almeno una volta di alzarvi dal letto in un bagno di sudore dopo, magari, una nottataccia? E vogliamo parlare degli acari che vivono incontrastati tra le nostre lenzuola? Ed allora ecco alcuni metodi che prevedono l’utilizzo di ingredienti naturali usati dalle nostre nonne che la sapevano davvero lunga! Rinfrescare il: ecco la soluzione Ti spiegheremo come realizzare un eccezionale soluzione per rinfrescare il. Per prima cosa inserisci due cucchiai di bicarbonato di sodio in una ciotola dove avevi precedentemente ...