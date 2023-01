(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – Nuovo appello del presidente Usa Joealper bandire le. All’indomani dell’ennesima sparatoria di massa ad Half Moon Bay, la 38esima da inizio anno negli Stati Uniti, il Presidente americano chiede “ancora ad entrambe le Camere deldi agire velocemente e mandare la legge per ildellesulla mia scrivania, ed intraprendere azioni per mantenere al sicuro le comunità, le scuole, i posti di lavori e le abitazioni degli americani”. “Per la seconda volta in pochi giorni, le comunità della California piangono la perdita dei propri cari in un atto insensato di violenza delle”, afferma, sottolineando di aver ordinato al suo team di ...

Leggi anche, un'altra strage in California: 7 morti, in prime 3 settimane anno 38di massa, sparatoria in scuola Iowa: due morti "Per la seconda volta in pochi giorni, le ...Trentottonei primi 23 giorni del 2023, e nelle ultime 48 ore nella sola California due stragi dove ... rischia le stesse accuse di Trump ma il caso è decisamente diverso2024, la ...

Usa, in prime 3 settimane anno 38 sparatorie di massa Adnkronos

Sparatorie Usa, Biden: "Congresso approvi divieto armi d'assalto" Adnkronos

Usa: sparatoria in una scuola in Iowa, due morti e un ferito Agenzia ANSA

Usa, sparatorie in California: l'arresto del sospetto - LaPresse LAPRESSE

(Adnkronos) – Nuovo appello del presidente Usa Joe Biden al Congresso per bandire le armi d’assalto. All’indomani dell’ennesima sparatoria di massa ad Half Moon Bay, la 38esima da inizio anno negli St ...La violenza con le armi da fuoco negli Usa richiede "un'azione forte". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che, dopo la sparatoria a Half Bay Moon in California, dove sono morte altre ...