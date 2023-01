Sparatoria in California | il momento dell’arresto del presunto killer – Il video

(Di martedì 24 gennaio 2023) È il 67enne Zhao Chunli l’uomo che ha ucciso sette persone nell’area di Half Bay Moon, nella contea di San Mateo a sud di San Francisco in. Ilsi trova sotto la custodia degli agenti, che lo hanno trovato nel parcheggio di una stazione di polizia nelle vicinanze. Le vittime sono contadini cinesi. «È stato fermato senza problemi e l’arma recuperata. Non c’è alcuna minaccia per la comunità», afferma la polizia. Chunli ha aperto il fuoco nel primo pomeriggio in due diverse località non distanti l’una dall’altra. I motivi del gesto non sono ancora noti. Nel filmato è possibile vedere ilda: Joshua Rodriguez su Twitter su Open Leggi anche:a Los Angeles: accerchiato ilin un furgoncino bianco a ...

Un uomo, identificato come il 67enne Zhao Chunli, ha aperto il fuoco con una pistola semiautomatica e ucciso sette persone (un'altra è in fin di vita) nella zona di Half Bay Moon, contea di San Mateo ...Un uomo, identificato come il 67enne Zhao Chunli, ha aperto il fuoco con una pistola semiautomatica e ucciso sette persone (un'altra è in fin di vita) nella ... Sparatoria in California durante la festa per il Capodanno cinese: diverse vittime, la dinamica e il bilancio Ancora sangue in California. A poche ore dalla strage nella sala da ballo di Los Angeles, un uomo apre il fuoco e uccide sette persone nell'area di Half Bay Moon, ...Il Consolato generale cinese di Los Angeles ha confermato lunedì che almeno un cittadino cinese è stato ucciso in un incidente con arma da fuoco durante le celebrazioni del Capodanno cinese a Monterey ...