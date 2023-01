Soumahoro | la nuova scoperta di Striscia sulle donazioni è sconcertante

(Di martedì 24 gennaio 2023) "La Notizia" non molla il caso di Aboubakar, il deputato ex Sinistra e Libertà (ora nel gruppo Misto) travolto dal caso Ong. Nell'inchiesta di Pinuccioraccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti e veicolate dalla piattaforma GoFundMe si aggiunge un'altra. L'onorevolenel suo corposo dossier difensivo, con cui ha provato a rispondere ai tanti dubbi sollevati dal tg satirico sulla sua attività con la Lega Braccianti, ha dichiarato che GoFundMe non ha evidenziato irregolarità nella ricezione dei fondi e nella distribuzione dei beni. Ma la verità è un'altra, come spiega Pinuccio. GoFundMe ha sospeso le raccolte e rimborsato lerecenti con due anni di ritardo, e lo ha fatto proprio qualche giorno fa, dopo ...

Trend-online.com

puntata,inchiesta. Striscia la Notizia torna a occuparsi di Aboubakar. Nella puntata di lunedì 23 gennaio la trasmissione di Canale 5 cerca di far luce sulle raccolte fondi lanciate dalla ...settimana e nuovo capitolo del caso. Nella puntata del 23 gennaio Pinuccio torna sulle tanto discusse raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti sulla piattaforma GoFundMe. Come ... Come fa l'onorevole Soumahoro a pagare il mutuo della casa ... "Striscia La Notizia" non molla il caso di Aboubakar Soumahoro, il deputato ex Sinistra e Libertà (ora nel gruppo Misto) travolto ...Nonostante l’indagine giudiziaria non veda coinvolto il deputato Soumahoro, l’entusiasmo intorno alla sua figura sembra appannato anche tra chi ne ha costituto la base ...