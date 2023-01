(Di martedì 24 gennaio 2023) Un"infedele" diItaliane è statoda ogni attività di addetto alla gestione del risparmio per sei mesi in esecuzione di un'ordinanza del Gip emessa su richiesta della ...

Le indagini sono partite dalla denuncia sporta da due anziani fratelli catanzaresi che, verificando alcuni investimenti fatti a Poste Italiane, si sono resi conto che duefruttiferi postali ...Non sono di certo uno che sialle proprie responsabilità. Qualcuno ritiene che io sia un ... Non sonoVuol dire che non lo sono nemmeno io. Ma facciamo una cosa nella vita: decidiamo. ...

Sottrae buoni per 10mila euro, interdetto dipendente Poste - Cronaca Agenzia ANSA

Ruba creme per trattamenti estetici a Fornaci. Fermato e denunciato ... Il Giornale di Barga online

Buono fruttifero postale serie Q da 2 milioni di lire del 1992, ecco quanto vale oggi InvestireOggi.it

Le prospettive per gli ETF nel 2023: giocare in difesa e investire tatticamente con uno sguardo ai mercati emergenti Finanzaonline.com

Busto, ruba zafferano e rapina una donna La Prealpina

Un dipendente "infedele" di Poste Italiane è stato interdetto da ogni attività di addetto alla gestione del risparmio per sei mesi in esecuzione di un'ordinanza del Gip emessa su richiesta della Procu ...Nelle vicende di mercato la premessa è d'obbligo: non ci sono né buoni, né cattivi, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. A farla da padrone è soltanto la convenienza di tutte le parti in causa. Il ...