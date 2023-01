(Di martedì 24 gennaio 2023) Non era mai accaduto prima. L'allarme dell'Anief: "Per tutelare il diritto allo studio serve una risposta immediata sul reclutamento"

... un altro segue gli studi direttamente in unain Ucraina attraverso la didattica a distanza ...foto SIR/Marco Calvarese foto SIR/Marco Calvarese "Roma continuerà ad offrire il proprioa ...Sembrerà strano, ma il giovane Enrico non amava la, a parte la matematica. Lavorò come ... Dimostrati entrambi anche nella lotta adella questione algerina, fronte delicato che ci ...

Sostegno a scuola, record di precariato: i supplenti superano i docenti di ruolo la Repubblica

TFA sostegno, abilitandi VII ciclo: in quali graduatorie si inseriranno, quali domande presentare e quali precedenze nelle nomine Orizzonte Scuola

BANDI DELLE UNIVERSITA' PER L'ATTIVAZIONE DEL TFA SOSTEGNO VIII CICLO -ANNO 2023 flp scuola foggia

Valditara: “Alternanza scuola lavoro è fondamentale. Docente tutor sarà sostegno per studenti e famiglie” Orizzonte Scuola

Scuola, sostegno: "Oltre il 50% delle cattedre in deroga e spesso vanno a docenti non specializzati" Finanza Repubblica

Durante l’evento di lancio, che si terrà di fronte a una platea di studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città di Senigallia, verrà presentato in anteprima nazionale il docufilm “Dov ...Aumento delle iscrizioni scolastiche e sensibilizzazione sull'importanza dell'educazione. Il progetto AVSI ha ridato speranza agli studenti sud sudanesi.