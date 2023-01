Sospensione idrica a Salerno | le zone interessate

Leggi su zon

La società Sistemi comunica che al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in Via Casa Gallo si rende necessario sospendere l'erogazione Giovedì 26 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 16.30, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Casa Gallo Casa Gallo di Brignano Via Casa Manzo (parte alta) Si avverte che, nella fase di ripristino dell'esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l'acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l'acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.