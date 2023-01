Sorpasso del Tottenham sull’Everton | Danjuma sarà uno Spurs!

Leggi su 11contro11

(Di martedì 24 gennaio 2023) Le sessioni di calciomercato nel corso degli anni, non hanno fatto altro che regalare emozioni e colpi di scena! Ovviamente le sorprese non potevano mancare nemmeno in quella corrente. Come riportato pochi istanti fa da Fabrizio Romano, Arnautun nuovo calciatore del. Il centravanti di proprietà del Villarreal nei giorni scorsi, sembrava essere vicinissimo alla firma con l’Everton. Di pochi istanti fa, invece, il colpo di scena che vedrà l’olandese vestire la maglia degli Spurs.: gli Spurs sorpassano l’Everton nella trattativa Sempre come dichiarato dall’esperto di mercato, l’Everton aveva raggiunto l’accordo con il calciatore e il Villarreal tanto da stabilire le visite mediche per questo sabato. L’esonero di ieri di Frank Lampard sulla panchina delle Toffees, ...