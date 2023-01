Sondaggi politici Swg | per il 71% la società è sempre più pericolosa

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 24 gennaio 2023) Solo il 27% crede che oggi ci siano meno reati di un tempo Gli italiani non si sentono sicuri. Anche se gran parte dei dati dicono che rispetto a 30 o 40 anni fa vi sono meno reati, meno omicidi, rapine, aggressioni, la percezione del cittadino medio va in direzione opposta. La conferma viene dagli ultimidi Swg, che mostrano come ben il 71% pensa che lecontemporanee stanno diventandopiù pericolose e insicure. Solo la metà, il 50% esatto, si sente protetto dalle forze dell’ordine, e addirittura il 56% non si sente sicuro a camminare al buio nel proprio quartiere. Il tutto accade perché il 73% pensa che non sia vero che, appunto, i reati siano in calo. La diretta conseguenza di ciò è che ora il 37% ha un sistema antifurto e il 40% non ce l’ha ma ne vorrebbe uno. ...