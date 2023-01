Sondaggi politici | primo calo per FdI | un partito cresce a sorpresa

Leggi su quifinanza

(Di martedì 24 gennaio 2023) La questione legata al ritorno delle accise sui carburanti, l’innalzamento dei prezzi e lo scontro fra governo e benzinai che ha portato allo sciopero di questi ultimi, ha fatto segnare la prima frenata neiper Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Se la fiducia nella premier è rimasta più o meno invariata – introrno al 43% – sembra invece esaurita la crescita del, che nell’ultima settimana si è fermato intorno al 30% dopo la progressiva crescita fatta segnare negli ultimi mesi. A recuperare terreno è stato invece un altrodella compagine di Governo, cioè Forza Italia che sembra il più convinto fra i partiti di maggioranza nel sostenere l’azione di Carlo Nordio, ministro della Giustizia impegnato in un braccio di ferro non privo di tensioni con la magistratura a proprosito dell’uso delle intercettazioni. Passo in ...