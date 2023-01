Soleil Sorge sbotta sulla mamma di Luca Onestini | “Non stupitevi”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 24 gennaio 2023) Nel corso della puntata di ieri, lunedì 23 gennaio, al Grande Fratello Vip 7 abbiamo assistito all’ingresso delladiche ha deciso di fare una sorpresa a suo figlio. In tale occasione, la signora non ha risparmiato critiche nei confronti di alcuni Vipponi, in particolar modo: Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese (e non solo), riscontrando un giudizio negativo nei suoi confronti. A tal proposito, durante la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, l’opinionista Sonia Bruganelli ha colto l’occasione per replicare a ‘quel fiume in piena’ delladi, dicendo che non era decoroso assumere una tale posizione, entrare nella casa e – dopo aver dispensato consigli a suo figlio – criticare aspramente i concorrenti. Un parere condiviso da molti ...