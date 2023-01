Sola al governo La sparata di Floris su Meloni lascia di stucco Lilli Gruber

Leggi su iltempo

(Di martedì 24 gennaio 2023) "Stasera si è conclusa la sua missione per il gas sul fronte energetico ma ci fai capire che battaglia si sta giocando sul ministro della Giustizia?". A "Otto e mezzo", lunedì 23 gennaio,ospita in studio il collega Giovannie lo interroga sulla polemica che ha investito il Guardasigilli in merito al caso intercettazioni. "Secondo me Giorgiaè davanti a un problema generale" risponde il conduttore di diMartedì. "Lei ha vinto le elezioni con una coalizione in cui è evidente che lei portava voti, carisma e che era quella importante. In cambio del riconoscimento di questo ruolo ha dovuto dare delle bandierine alle - spiega- Ha dovuto parlare delle navi Ong per la Lega invece di parlare del tema immigrazione, ha dovuto parlare delle mascherine invece che di Covid, ha ...