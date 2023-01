Slalom maschile Schladming 2023 | risultati e classifica prima manche | Kristoffersen davanti a tutti

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Idelladellodi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci alpino. Ancora un superlativo Henrikfa segnare il miglior crono, riuscendo a presentarsi in ottica secondacon 21 centesimi di vantaggio sull’idolo di casa Manuel Feller e 30 centesimi su un ottimo Loic Meillard. Discreta prestazione per i nostri Tommaso Sala e Alex Vinatzer, che riescono senza troppi patemi a qualificarsi per la secondama abbastanza lontani dalle posizioni che contano. LADELLA(* in aggiornamento) Henrik(NOR) 54.19 Manuel ...