Sky | Ugolini | Kvaratskhelia è regolarmente in gruppo | ci sarà contro la Roma

(Di martedì 24 gennaio 2023) Massimo, giornalista di Sky, ha parlato delle condizione di Khvicha, ecco le sue parole: "Oggi si è allenato, è tornato ad allenarsi in campo con i compagni, in arrivo il report della SSC Napoli: un ottimo rientro per Luciano Spalletti, che però ha trovato in panchina ottime alternative. Come Elmas che ha fatto benissimo.larivedremo quindi in attacco Osimhen-e poi il solito ballottaggio Lozano-Politano".