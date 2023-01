Sky | Modugno | Il Napoli fa la corsa su se stesso | Osimhen è valutato 150 milioni da De Laurentiis | su Meret

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 24 gennaio 2023) Francesco, giornalista di Sky, ha parlato a OttoChannel, di seguito le sue parole: “Ilfa lasu se, ha numeri importanti, un potenziale e una vastità di scelte in attacco che nessuno ha in questo momento in serie A. Per questo motivo l'eliminazione dalla Coppa Italia è un vero peccato, perchè avrebbe consentito agli altri calciatori che stanno giocando di meno di sentirsi ancora più parte integrante del gruppo.quanto vale? Per Dealmeno 150di euro, Victor è un attaccante incredibile, va oltre i propri limiti, migliora sempre di più anche nel gioco a terra, nella disponibilità verso i compagni. Ha un contratto per altri due anni, il che vuole dire che a fine stagione ci sono solo due strade: o rinnova il ...