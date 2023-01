Sintesi e gol di Inter-Empoli 0-1 partita della 19ª giornata di Serie A

Leggi su justcalcio

(Di martedì 24 gennaio 2023) Calcio italiano: 23/01/2023 alle 23:58 TEC Gli uomini di Simone Inzaghi sono caduti al Giuseppe Meazza contro unche ha già accumulato cinque partite senza perdere Il difensore centrale slovacco è stato espulso prima dell’vallo per un duro contrasto che gli è costato il secondo giallo Impoverito dal espulsione anticipata di Skriniarceduto questo lunedì in casa (0-1) davanti a un rocambolescoche ha approfittatosuperiorità numerica per abbattere con le argomentazioni il recente supercampione d’Italia. Ha cercato l’al Giuseppe Meazza, in casa e davanti ai suoi, per sfruttare lo slancio ottenuto dopo travolgere il Milan nella finale di Supercoppa Italiana (0-3) recuperare la solidità difensiva che aveva perso ...