Sinisa Mihajlovic | il messaggio della moglie Arianna fa piangere gli italiani

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’addio aè ancora una ferita aperta per tutti. E ovviamente suae la famiglia sono sempre distrutti dal dolore. Ora la dedicaconiuge ad un mese dalla morte dell’ex calciatore ha fattomigliaia e migliaia di persone, sia famose che non. Un gesto spontaneo quellodonna, che ha voluto sottolineare ancora una volta il suo amore nei confronti dell’uomo, deceduto il 16 dicembre scorso dopo aver lottato con tutte le sue forze contro una terribile leucemia. Il tumore ha tolto la vita a, ma non il suo ricordo. Mai potrà essere dimenticato dalla, dai suoi figli e da tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato. Ma senza ...