Si è defilato | Myrta Merlino distrugge il M5s con tre semplici parole

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) Anchealza le mani sul reddito di cittadinanza: «Io ho sempre difeso i meridionali dall'accusa di non avere voglia di lavorare, ma in questo caso sono in difficoltà». A L'aria che tira va in onda un servizio su un signore di Palermo, disoccupato e percettore del reddito. Davanti alle telecamere di La7, un ristoratore gli offre un posto di lavoro nel suo locale, e gli dà appuntamento per parlarne a quattr'occhi. Lui accetta, titubante, ricordandogli di non avere esperienza nel settore. «Mi basta che lei abbia voglia di lavorare. Quanto prende di reddito?». «1.200 euro». «Le offro la stessa cifra». Arriva il giorno dell'appuntamento, ma del percettore non c'è traccia. «Questo prende 1.200 euro al mese e accetta di prenderne altrettanti lavorando?», domanda sconsolato al giornalista di La7 il ristoratore. La...