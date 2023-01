(Di martedì 24 gennaio 2023) Sul calciatore uzbeko sembra potersi scatenare un’asta. Ora anche ilsarebbe suAumenta la concorrenza per Eldordella Roma. Per il giocatore c’è una vasta concorrenza, con il Torino che ha già avuto un incontro con il direttore sportivo Tiago Pinto. Vagnati, dirigente dei granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione: L'articolo

TORINO. Vagnati è teso - in ogni senso - sulla questione Ilic . L'del Marsiglia complica maledettamente i piani del dt nella corsa al centrocampista del ... ObiettivoQualcosa ...Intanto nel pomeriggio è circolata l'indiscrezione su, possibiledel Siviglia . Getty ... In uscita c'è anche la questione, su cui sta provando a spingere la Cremonese per ...

Shomurodov, inserimento Bayer Leverkusen e Hellas Verona DailyNews 24

Roma, il Torino torna su Shomurodov: inserimento anche del Lille Il Romanista

Mercato Verona: inserimento per Shomurodov, c'è l'accordo con Gaich TuttoHellasVerona

Spezia, Shomurodov il rinforzo in attacco LA NAZIONE

Incontro Torino-Pinto per Shomurodov, ma occhio a Fonseca Siamo la Roma

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Verona, Lille, Spezia e Cremonese sull'attaccante uzbeko della Roma, che al suo entourage ha parlato chiaro sulla sua preferenza ...