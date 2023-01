Shoah | giovedì alla Camera incontro sul giurista Carlo Finzi

(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - In occasione del Giorno della Memoria,26 gennaio, alle ore 17.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si svolge l'dellae vittima della". Saluto introduttivo del presidente della, Lorenzo Fontana. Intervengono Noemi Di Segni, Presidente dell'Ucei-Unione delle Comunità ebraiche italiane; Valerio Di Porto, Istituto Dirpolis, Scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa; Mario, pronipote di. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

