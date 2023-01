Shiffrin davanti dopo la prima manche Brignone al 3° posto | decima Bassino

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sulla pista Erta di Plan de Corones si è disputata ladel primo dei due giganti in programma sul tracciato altoatesino. Dominatrice come sempre Mikaela, che ha chiuso in 58"72 ...

Dominatrice come sempre Mikaela, che ha chiuso in 58"72alla svizzera Lara Gut Behrami, a 13 centesimi di distanza, e Federica Brignone che ha fermato il cronometro su 58"99. "Sono ...Potrebbe diventare oggi la donna più vincente della Coppa del Mondo con 83 successi e questo Mikaelalo sa bene. L'americana chiude la prima manche sulla difficile pista Erta mettendo a registro una prova eccellente ma non perfetta visto che nella parte centrale ha lasciato qualcosina. ...

A Plan de Corones la statunitense si piazza in testa davanti a Gut Behrami e all'azzurra. Arretrata la piemontese. Seconda manche alle 13.30