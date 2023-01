Sharon Tate | al di là dei sogni

(Di martedì 24 gennaio 2023), famosa attrice statunitense, nasce a Dallas il 24 gennaio 1943 e muore uccisa a Los Angeles il 9 agosto 1969 a soli 26 anni, oggi avrebbe compiuto 80 anni. Notata fin da giovane per la sua straordinaria bellezza angelica, intraprende la carriera cinematografica. È stata celebrata come una delle novità più promettenti di Hollywood. La sua notorietà aumenta dopo il matrimonio con il regista franco-polacco Roman Pola?ski. Purtroppo oggi viene ricordata soprattutto per la sua terribile morte avvenuta nella casa di Cielo Drive per mano dei seguaci di Charles Manson. Le origini di: la breve parentesi italiana– www.amica.it, prima di 3 sorelle, è figlia di Paul James, colonnello ...

