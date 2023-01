SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL | a Milano dal 10 al 18 marzo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Torna, giunto alla sua 30ª edizione,, la manifestazione dedicata alla promozione del cinema a regia femminile.: quando si terrà? Otto giorni, adal 10 al 18, tra incontri, masterclass, performance e proiezioni. I titoli Oltre 60 titoli, suddivisi in 9 sezioni di cui tre competitive, due internazionali, ancora, Nuovi(S)confinati dedicati rispettivamente ai lungometraggi e ai cortometraggi, e una, #FrameItalia, dedicata al cinema italiano indipendente. La madrina Madrina di questa edizione sarà l’attrice e regista Donatella Finocchiaro. Alincontrerà ...

