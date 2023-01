Sfilata di Schiaparelli | la modella Irina Shayk e l' associazione Peta in difesa dello stilista

(Di martedì 24 gennaio 2023) Larussainterviene sulla polemica per gli abiti con le teste di animali proposte alladi ...

La modella russa Irina Shayk interviene sulla polemica per gli abiti con le teste di animali proposte alladi ...... su un altro social (Twitter) qualche utente è riuscito a trovare il lato divertente in tutta questa confusione e ha paragonato la vivace prima fila dellaa un'immagine presa da ...

In passerella con teste (finte) di lupi e leoni: è bufera per Schiaparelli ilGiornale.it

Le teste di animali alla sfilata di Schiaparelli a Parigi scatenano gli hater di Chiara Ferragni La Gazzetta dello Sport

Schiaparelli: le foto della sfilata Couture Harper's Bazaar Italia

Parigi, Chiara Ferragni sfida il gelo alla sfilata Schiaparelli la Repubblica

Dalla lupa Naomi al leone Irina: a Parigi sfilano le Divine Fiere di Schiaparelli Io Donna

Finita da poche ore, la sfilata haute couture di Schiaparelli ha sollevato una polemica di dimensioni immense sul web. Protagonisti della passerella sono stati gli abiti con le teste di felino, parten ...Valentina Ferragni in questo momento si trova a Parigi per la settimana della moda. L'influencer e sorella minore di Chiara Ferragni sta partecipando a vari eventi e cene in cui ha ...