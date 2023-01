SETTORE GIOVANILE | IL RESOCONTO DEL WEEKEND

(Di martedì 24 gennaio 2023) Perugia, domenica 22 gennaio ore 11 – centro sportivo “P. Rossi” – 3a giornata di ritorno Campionato Under 17 Serie A e B PERUGIA-BENEVENTO 2-2 PERUGIA: Migliorati, Astemio (18? st Giorgetti), Barberini (45? st Cesaretti), Ambrogi, Fontanelli, Costanzi, Carbonini (45? st Giommetti), Bussotti, Caprari, Ciattaglia, Lickunas (25? st Petterini). A disp.: Bolzon, Picci, Cottini, Fucci, Goncalves. All.: Giacomo Del Bene. BENEVENTO: Giangregorio, Fastiggi, Umile, Pellegrino, Esposito, Eletto, Fierro, Rucci, Ciprio, Carfora, Bisogno (20? st Politi). A disp.: Nigro, Ruggiero, Ciurleo, Pagano, Donatiello, Rispoli, Patricelli, D’Ambrosio. All.: Rocco Dario. ARBITRO: Paul Leonard Mihalache di Terni (Ottobretti – Fiordi) RETI: 23? pt Costanzi, 10?, 45? st (rig.) Ciprio (BE), 47? st Caprari PERUGIA – Stesso risultato dell’andata tra Perugia e Benevento che non vanno oltre il pari, ancora una volta ...

