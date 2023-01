(Di martedì 24 gennaio 2023) Sono, tutti per una giornata, in relazione alle partite della 21/a giornata del campionato diB. In particolare, il giudice sportivo, Germana Panzironi, ha fermato ...

Sonoi giocatori squalificati, tutti per una giornata, in relazione alle partite della 21/a giornata del campionato diB. In particolare, il giudice sportivo, Germana Panzironi, ha fermato per ...Fermati Cheddira, Giovane, Salvi, Mastrantgonio, Branca, Majer e Sabelli ROMA - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alla seconda giornata di ritorno del campionato diB: squalifica per una gara a Walid Cheddira (Bari), Samuel Giovane (Ascoli), Alessandro Salvi, Valerio Mastrantonio e Simone Branca (Cittadella), Zan Majer (Reggina), Stefano Sabelli (Genoa). - ...

Barella e non solo: sono già sette gli squalificati per la 20a giornata di Serie A SOS Fanta

The Witcher serie TV, Henry Cavill era stato scelto per 7 Stagioni ... Spaziogames.it

Serie B: sette giocatori squalificati, tre del Cittadella - Calcio Agenzia ANSA

Ancora sparatorie in California, sette vittime Il Sole 24 ORE

7 attesissime serie Netflix (e non solo) svelano le dimore più iconiche di sempre Architectural Digest Italia

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Sono sette i giocatori squalificati, tutti per una giornata, in relazione alle partite della 21/a giornata del campionato di serie B. In particolare, il giudice sportivo, Germa ...Fermati Cheddira, Giovane, Salvi, Mastrantgonio, Branca, Majer e Sabelli ROMA (ITALPRESS) - Queste le decisioni del giudice sportivo in merito ...