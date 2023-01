Serie A – Lazio-Milan 1-0 | ammonito Milinkovic | LIVE NEWS

...©Ansa %s Foto rimanentiA La classifica diA aggiornata Il Napoli vince ancora e termina il girone d'andata con 50 punti, 12 in più sul Milan, impegnato martedì a Roma contro la, e ...All'Olimpico, il match valido per la 19ª giornata diA 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico,e Milan si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato diA ...

Diretta Lazio-Milan 2-0 al 45': raddoppio di Zaccagni, tap-in vincente dopo il palo colpito da Marusic ilgazzettino.it

Lazio-Milan 2-0: fine primo tempo | LIVE NEWS Pianeta Milan

Serie A – Lazio-Milan 2-0: fine primo tempo | LIVE NEWS Pianeta Milan

DIRETTA Serie A, Lazio-Milan 2-0 | Zaccagni raddoppia! LIVE CalcioMercato.it

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato al termine del primo tempo giocato contro il Milan: le sue parole Intervistato da DAZN all’intervallo di Lazio-Milan, Danilo Cataldi ha dichiarat ...Lazio-Milan (calcio d'inizio ore 20.45) è il posticipo che chiude la 19ª giornata di Serie A: arbitra Marco Di Bello della sezione di Brindisi, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.