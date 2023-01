Seri dubbi sul rimborso DAZN per i clienti TIMVISION dopo i problemi del 4 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 gennaio 2023) La domanda continua ad essere sempre la stessa: ci sarà unper iimpattati daidi visione dello scorso 4? Soprattutto durante la partita Inter-Napoli di ripresa del Campionato die A, c’è stata un’interruzione del servizio per circa 15 minuti e altre anomalie nello streaming dell’evento sportivo. Proprio dalla piattaformahanno dunque fatto sapere che gli utenti interessati avrebbero beneficiato di un risarcimento pari ad un quarto del loro abbonamento mensile. La posizione deiTIM è parsa, a tal proposito, subito non troppo chiara e per questo motivo si è cercato un feedback al riguardo. Mancando del tutto delle comunicazioni pubbliche e ufficiali sulla questione, ...