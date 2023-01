Senzatetto al freddo | scontro giunta-De Magistris

... dal tardo pomeriggio di oggi, 24 gennaio, scatta il piano d'emergenza per i. Secondo le previsioni dell'Istituto meteorologico nazionale (IPMA) la fase dianomalo che, pur non ...a Napoli, è emergenza e polemiche.a Napoli . Le parole dell'Assessore 'In relazione alle sollecitazioni sulle misure da adottare per ildi questi giorni, è necessario innanzitutto ricordare che le stazioni della ...

Senzatetto morto da alcuni giorni Un malore forse causato dal freddo LA NAZIONE

Portogallo. Lisbona: allerta freddo, emergenza senzatetto. blue News | Svizzera italiana

Senzatetto a Napoli, emergenza freddo: "Metro non bastano" Vesuvio Live

Un altro senzatetto ucciso dal freddo. È il terzo in due mesi ilGiornale.it

Senzatetto emergenza freddo a Catania, Cardello: “Aiutare chi vive in strada” siciliareport.it

Nel Portogallo continentale è scattata l'allerta basse temperature e nella città di Lisbona, dal tardo pomeriggio di oggi, 24 gennaio, scatta il piano d'emergenza per i senzatetto. Secondo le previsio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...